Haringtons erster Drachenritt war schmerzhaft ...

Der erste Ritt von Jon Schnee (Kit Harrington) auf einem Drachen zählt zu den spektakulärsten Momenten der ersten Folge der achten und finalen Staffel von „Game of Thrones“. Doch Jons Ausflug in luftige Höhen auf dem panzerbeschuppten Rücken von Rhaegal hätte für Schauspieler Kit Harington um ein Haar böse geendet. Denn wie der Darsteller in einem „Behind the Scenes“-Video (siehe unten) jetzt verraten hat, hätte er sich bei einem missglückten Drachen-Stunt fast einen Hoden abgerissen.