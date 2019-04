Viele Wiedersehen, ein Kuss und Offenbarungen

Die erste der letzten sechs Folgen liefert dann allerdings auf die drängendsten Fragen wenig überraschend noch keine Antworten. Vielmehr bringen die Macher der Serie alle, wirklich alle, noch verbliebenen Figuren in Position für den Endkampf. So wirkt die Handlung leider auch über weite Strecken wie eine reine Aneinanderreihung an notwendigen Wiedersehen und Begegnungen. Das war aber angesichts der Dichte der Materie, die es am Ende aufzuarbeiten gilt, wohl unvermeidlich.