Japanerin ersetzt Dorfbewohner durch Puppen

„Tag der offenen Tür“ in Schule nachgestellt

An die früheren Zeiten, als man andauernd jemanden vor den Geschäften und auf den Straßen antraf, erinnert sich die Japanerin sehr gern. „Es ist einsam geworden hier“, sinniert Ayano, die mithilfe ihrer Puppen in alten Erinnerungen schwelgen kann. So sitzen Vogelscheuchen in der Bushaltestelle, „unterhalten sich“ vor einem Lebensmittelgeschäft. Auch in der seit Jahren geschlossenen Schule wird wieder „unterrichtet“. Ayano hat eigenen Worten zufolge einen „Elternbesuchstag“ nachgestellt.