Frauen behoben Tausende Euro mit gestohlener Karte

Am 27. Februar stahl eine Täterin eine in einem Einkaufswagen abgelegte Geldbörse, darin befanden sich neben Bargeld auch eine Bankomatkarte und Kreditkarten. Mit den Karten versuchte die Diebin gemeinsam mit einer weiteren Frau Bargeld an einem Bankomaten zu beheben. Vermutlich dieselben Täterinnen stahlen nur einen Tag später in einem Supermarkt eine Handtasche und behoben im Anschluss mit der Bankomatkarte mehrere Tausend Euro.