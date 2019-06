„Kinderland“: Das Leben hinter der Berliner Mauer

Wem könnte es gefallen?

Der Künstler Mawil hat mittlerweile in vielen Titeln - wie zuletzt in „Lucky Luke sattelt um“ - bewiesen, das er es vortrefflich versteht die Dynamik seiner Bilder mit starken Dialogen zu kombinieren. Die Detailverliebtheit begeistert ebenso wie die Heimeligkeit die sich einstellt, sobald man einen Mawil-Comic in Händen hält. Er schafft es das Bild eines langen, letzten Jahres zu formen - kurz bevor die Mauer fällt - und nimmt uns mit in eine Welt der Pionierorganisationen, des MuFuTi und des Tischtennis. Dieser Comic wurde nicht umsonst am Comic-Salon Erlangen mit dem Max-und-Moritz-Preis für das „Beste deutschsprachige Album“ ausgezeichnet, es ist Coming-of-Age vom Feinsten.



Mawil, ISBN: 978-3-95640-176-3, Reprodukt Verlag



