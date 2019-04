Tag des Lärms: Steirer nervt Dauerbeschallung

Straßenverkehr, Baulärm, ein hoher Geräusch-Pegel in Großraumbüros, Schulen oder in Kindergärten: Es muss nicht immer die Disco sein, wenn es um Hörrisiko geht, schon die übliche Alltagsbeschallung reicht dafür aus. Allein in Graz sind 42 Prozent großem Verkehrslärm ausgesetzt, der über der WHO-Empfehlung liegt.