Kletterlegende Lama bei Lawinendrama gestorben

Vater des Kanadiers macht sich wenig Hoffnung

Auch laut seinem Vater hätte sich Jess Roskelley am Dienstag melden sollen, was er offenbar nicht tat. John Roskelley hat dem Bericht zufolge daraufhin Mittwochfrüh (Ortszeit) die Behörden von „Parks Canada“ alarmiert, die die Suchaktion per Helikopter in Gang gesetzt hätten.