Schädigendes Projekt in einer Gesundheitsregion

Eine Deponie ohne Asbest ist vorstellbar

Aber vorstellbar wäre, dass in dem ehemaligen Steinbruch herkömmliche und ungefährliche Bauabfälle sowie Bodenaushub endgelagert werden. TVB-Geschäftsführer Stefan Pühringer erläutert im Gespräch mit der „Krone“ die Bedenken und Befürchtungen des regionalen Tourismus: „Der Ort, an welchem diese Deponie kommen soll, befindet sich direkt neben dem Naturschutzgebiet Kaisergebirge, das aktuell schon mit immenser Verkehrsbelastung zu kämpfen hat. Das Vorhaben steht nicht im Einklang mit unserer Strategie für die Region – da die Natur- und der Gesundheitstourismus Schaden nehmen. Hierbei könnten die in Bad Häring liegenden Betriebe dazu noch in Mitleidenschaft gezogen werden.“