Königsliga für Bullen weiter in der Schwebe

Tritt der schlimmste Fall tatsächlich ein, so müsste Salzburg wieder in die Quali. Kapitän Ulmer und Co. brauchen dann zwar erst im Play-off, also in der vierten Runde, einzusteigen. Aber die Planung würde das neuerlich komplett über den Haufen werfen. Abgesehen davon, dass mit den rund 30 Millionen Euro, die ein Start in der Gruppenphase der Champions League einbringt, nicht fix gerechnet werden kann.