Nur wenige halten am Flughafen die Stellung

In knapp einer Woche beginnt am Salzburg Airport die fünfwöchige Pistensanierung samt Flughafen-Sperre. Ganz ruhig wird es am Terminal aber nicht: Marktrestaurant, Reisebüro und Autovermieter öffnen weiterhin täglich ihre Türen. Sowie auch Resch & Frisch, der mit einem kleinen Stand auf die Taxi-Spur ausweicht.