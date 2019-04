Aus Meer geretteter Hund von Arbeiter adoptiert

Die Arbeiter einer Ölplattform rund 220 Kilometer vor der Küste Thailands hatten den Kopf des Hundes am Freitag zwischen den Wellen auftauchen sehen und das Tier aus dem Wasser gefischt. Es gab keinerlei Hinweise darauf, wie der Hund dorthin gelangt war und wie lange es bereits im Meer schwamm. Örtliche Medien spekulierten, dass „Boonrod“ von einem Fischerboot gefallen und dann in Richtung Ölplattform gepaddelt sei. Nach zwei Nächten auf der Ölplattform wurde der Hund in der Provinz Songkhla an Land gebracht, wo er von einem Tierarzt betreut wird.