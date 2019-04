Liverpool gedenkt der Opfer von Hillsborough

Zum 30. Jahrestag der Hillsborough-Katastrophe hat die Stadt Liverpool am Montag der 96 Todesopfer des Unglücks gedacht. Auch die Spieler des FC Liverpool legten vor der Gedenktafel am Stadion Anfield einen Kranz nieder. Am 15. April 1989 waren beim Cup-Halbfinale zwischen Liverpool und Nottingham Forest in Sheffield 94 Menschen im Gedränge einer überfüllten Zuschauertribüne ums Leben gekommen.