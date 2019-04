Belgien: Mutmaßlicher Terrorist (22) verhaftet

IS-Anschläge im März 2016 in Brüssel

Dschihadisten hatten in den vergangenen Jahren mehrere Anschläge in Belgien verübt. Bei Selbstmordanschlägen in einer Brüsseler U-Bahn-Station und am Flughafen der belgischen Hauptstadt waren im März 2016 insgesamt 32 Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden.