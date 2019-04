Schönborn: Kritik an Asylpolitik der Regierung

Kardinal Christoph Schönborn ist am Sonntag in der „Pressestunde“ mit der Asylpolitik der Regierung hart ins Gericht gegangen. „Eine kleine Gruppe von Menschen wird offensichtlich systematisch in ein schiefes Licht gerückt und unter Generalverdacht gestellt“, kritisierte der Wiener Erzbischof. Das sei keine Generalkritik an der Regierung, diese mache vieles gut, aber in der Asylpolitik gebe es viele „unnotwendige Signale“. So sei etwa die Anbringung des Schildes „Ausreisezentrum“ am Tor der Erstaufnahmestelle Traiskirchen „einfach unmenschlich.“