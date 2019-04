Rose-Nachfolge: Salzburgs Suche auf schmalem Grat

Ändert nichts daran, dass die Bullen 2019/20 sehr wahrscheinlich erstmals in der Liga der Stars aufschlagen. In der in jeder Hinsicht viel auf dem Spiel steht. Kapitän Ulmer und Co. werden als „Frischlinge“ ein gutes Bild abgeben wollen. Was für einen rot-weiß-roten Meister in der Königsklasse ein von Natur aus schwieriges Unterfangen ist. Salzburg wird noch dazu mit einem veränderten Kader antreten. Nach dem Abgang von Marco Rose vor allem mit neuem Cheftrainer!