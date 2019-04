Steirer „kapern“ wieder den Wörthersee

Mit Stars und Sternchen sticht Hans Werner Frömmel heute am Wörthersee wieder in die Sommersaison. Nach wie vor als Zeremonienmeister unterwegs macht er sich um das Wetter keine Sorgen. Ein Sprung ins (kalte) Wasser, der vom steirischen Opening-Stammgast Heri Kasper, ist ja garantiert. Drinnen im Hotel Werzer’s geht’s ohnehin heiß her. Bis 5 Uhr! Da schreitet HWF persönlich zur Tat und unterstützt das Küchenteam beim letzten Kulinarik-Gang – eine Eierspeise aus 150 Freilandeiern steht an.