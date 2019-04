Hat Prinz William seine Kate betrogen?

Man wolle damit nur Herzogin Kate schaden

Noch steht Herzogin Kate zu ihrem Angetrauten. Eine Scheidung wäre als zukünftiges britisches Königspaar auch eher unüblich. Also wird auch dieser Skandal - ob wahr oder falsch - wie immer von den Royals charmant weggelächelt werden. Geht es nach zahlreichen Royal-Experten, können sie das in diesem Fall auch getrost tun. Denn die sagen, dass an der Geschichte nichts dran ist. Die Gerüchte seien nur erfunden und verbreitet worden, um Herzogin Kate zu schaden. Und genauso sei es auch schon zu der einen oder anderen Negativ-Schlagzeile über ihre Schwägerin Herzogin Meghan gekommen.