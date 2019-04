Russin verziert Lamborghini mit Glitzersteinchen

Teure Luxus-Schlitten, Pelze, Uhren, die wohl mehr kosten, als Otto Normalverbraucher in einem Jahr verdient - die Instagram-Welt von Daria Radionova (25) ist ohnehin schon sehr glamourös. Aber manchmal ist der 313.000-Euro-Lamborghini einfach zu langweilig - und so hieß es „Pimp my Ride“ für das russische Model: Beim Londoner Unternehmen Cars in Cloaks wurde der Super-Flitzer, der bis zu 350 km/h schnell werden kann, mit zwei Millionen Swarovski-Kristallen beklebt.