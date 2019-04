Wien-Siegerin: Neue Schulklassen dank Preisgeld

An der Damen-Spitze war Kiprop die Erste, die den VCM dreimal gewinnen konnte. Noch dazu dreimal in Folge. Sie erhielt 15.000 Euro Siegprämie und 6.000 Euro zusätzlich für den neuen Streckenrekord. Das Geld fließt komplett in ihr Schulmodell daheim in der Nähe von Iten. „Jetzt können wir im nächsten Jahr wieder neue Schulklassen eröffnen.“