Rot-weiß-roter Festtag bei Vienna City Marathon?

„Etwas ganz Spezielles!“

Valentin Pfeil, mit Achillessehnenproblemen der große Pechvogel im vergangenen Jahr, ist am anderen Ende der Welt, in Neuseeland, ein starker Countdown für Wien gelungen. „Es waren neue Trainingsformen, ich habe keine Trainingswettkämpfe bestritten und habe mich lange ruhig vorbereiten können, es fühlt sich gut an. Ich fühle mich von Tag zu Tag besser. Ich bin viel im Gelände gelaufen, in Neuseeland im hügeligen Terrain, alles stimmt mich sehr positiv. Vielleicht gelingt mir am Sonntag etwas ganz Spezielles!“ Seinen letzten Marathon konnte er zuletzt bei der WM in London 2017 beenden. Als 23. In 2:16:28 - das historisch beste WM-Ergebnis eines Österreichers im Marathonlauf. Am Sonntag will er wieder das Ziel sehen. In einer Topzeit!