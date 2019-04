Initialzündung für Digitalfunk bei Einsatzkräften

Thema in Landesregierungs-Sitzung

In der Sitzung der Landesregierung soll die Geräte-Anschaffung auf Schiene gebracht werden. In dieser ersten Ausbaustufe müssen 1543 Handfunkgeräte, 465 Mobilfunk-Apparate sowie 16 Fix-Stationen angekauft werden. Kosten: 790.000 Euro. Aus dem Projekt „BOS-Funk“ fließen dafür 235.000 Euro. Die restlichen Gelder muss das Gesundheitsressort von LH-Vize ChristineHaberlander (ÖVP) zuschießen.