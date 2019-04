Prostituierte mit Hundeleine verletzt - Urteil

Bares aus Geldbörsl gestohlen

Im Juli 2018 will er die Frau zufällig kennengelernt haben. Er nahm sie im Auto mit, für ihn war klar: „Eine Prostituierte.“ 50 Euro, ab in die Garage, auf der Rückbank des Autos ging’s zur Sache. Weil er entdeckt haben will, dass sie ihm währenddessen das Geldbörsl gestohlen habe, wollte er die Polizei holen: „Da hat sie mich blutig gebissen, deshalb hab ich sie geschlagen.“ - Sie jedoch schildert „Todesangst“. Mit der Hundeleine wollte er sie im Auto festbinden und erwürgen. Sie konnte sich befreien und rannte nackt davon. Sex? Sicher nicht.