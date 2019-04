Was ist am Hype um die Gewichtsdecken dran?

In Amerika findet man sie gerade an jeder Ecke, nun ist der Trend der Gewichtsdecke auch bei uns angekommen. Doch was macht das bisschen Stoff so teuer und vor allem so besonders? Wie der Name schon erahnen lässt, hat es etwas mit ihrem Gewicht zu tun. Das sollte etwa 10 Prozent des eigenen Körpers ausmachen, auf dem es sich gleichmäßig verteilt.