So haben Sie Spargel noch nie gegessen!

Mindestens jeder zweite Spargel, der in Österreich auf den Teller kommt, stammt aus dem Marchfeld. Auf einer Anbaufläche von ca. 470 Hektar wird dort Spargel in allen Farben und Formen angebaut. Die Spargelsaison beginnt normalerweise Mitte, Ende April und endet traditionell mit 24. Juni. Daher heißt es nun: Ran an den Spargel und ab an den Herd! Folgende Produkte rund ums Thema Spargel können wir Ihnen empfehlen.