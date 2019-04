Wilde Szenen im Pokal nach Gregoritschs Blackout

„Anstatt sich mit seiner Mannschaft zu freuen, marschiert er nach Schlusspfiff in unsere Coaching-Zone und sagt, was wir uns hier erlauben würden“, schimpfte Reuter nach der verlorenen Partie gegenüber ARD. „Das ist an Arroganz und Frechheit nicht zu überbieten. Das ist unterste Schublade.“ Auch Trainer Manuel Baum äußerte sich zu Mintzlaff: „Er hat bei uns nichts zu suchen!“