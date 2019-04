„Meister der Küche“: Chef kämpfte für Flüchtling

Seine Koch-Lehre hat er mit Bravour gemeistert: Ali Hosseini kam als 17-Jähriger nach Österreich, lernte am Berghof in St. Johann und geht seither in seinem Job in der Küche richtig auf. Jetzt drohte ein Arbeitsverbot, das seine Chefleute noch verhindern konnten. Ali darf auch über die Sommersaison weiterkochen.