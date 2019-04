Raketen stoppen Tiermission im Gazastreifen

Es begann alles in Hotelzimmer Nummer 310 in Amman in Jordanien. Dr. Amir Khalil versammelte das 22-köpfige Team (bestehend unter anderem aus Tierärzten, Wildtierprofis und Aktivisten) um sich. Voller Euphorie gab er Instruktionen zur bevorstehenden, heiklen Mission im Krisengebiet – und voller Tatendrang rückten alle bei Wind und Regen um 6 Uhr Früh aus. Es galt nur noch, Kontrollen an drei Grenzposten zu überstehen, um mit der Versorgung der Tiere im Gazastreifen starten zu können. Kurz vor dem israelischen Grenzposten sollten sich die Prioritäten jedoch mit einer Nachricht schlagartig ändern. Eine Rakete, abgefeuert im Gazastreifen, traf Israel „im Herzen“ – sieben Menschen wurden im Norden von Tel Aviv verletzt, Kinder, ein Baby.