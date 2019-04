Lopez: Bikini-Pic lässt sogar die Stars ausflippen

Ihren Hammerbody hat die Sängerin aber auch hart erarbeitet. Erst kürzlich verriet sie, dass sie für ihre Rolle als Stripperin auf eine ganz spezielle Diät gesetzt hatte. „Meine Trainerin meinte: ,Lass uns was machen, was richtig was bewirkt‘“, berichtete die 49-Jährige in der Show von US-Talkmasterin Ellen DeGeneres. Ihr Vorschlag: Zehn Tage lang komplett auf Kohlenhydrate und Zucker verzichten. Selbst für die eigentlich schon sehr disziplinierte Lopez eine echte Herausforderung, wie sie selbst zugab.