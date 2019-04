Salzburger Flughafen macht ganzen Monat lang dicht

Die Fluglinien steuern teilweise den Flughafen Linz an (etwa Turkish Airlines) oder München und bieten von dort aus einen Bus-Shuttleservice in die Mozartstadt. Ein Personalabbau durch die wochenlange Sperre ist übrigens nicht zu befürchten, versichert Klaus: „Jene Mitarbeiter, die in den stillgelegten Bereichen, etwa am Vorfeld, arbeiten, können Fortbildungen absolvieren oder Urlaub nehmen. Außerdem haben wir den Betriebsausflug in diesen Zeitraum hineingeplant. Und wir freuen uns schon darauf, am 29. Mai mit der sanierten Piste wieder voll durchstarten zu können.“