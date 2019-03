Hamilton zu Rassismus-Eklat: „Wirklich traurig!“

Der Fall von rassistischen Beleidigungen gegen Englands Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling lässt auch Lewis Hamilton keine Ruhe. Am Rande des Formel-1-Rennens in Bahrain sagte der ebenfalls dunkelhäutige, fünffache Weltmeister: „Rassismus ist noch immer ein echtes Problem, was wirklich traurig ist.“