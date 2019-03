Affenlaute! Rassismus-Eklat bei Englands Torgala

UEFA ermittelt

„Wir werden es melden, ich weiß, was ich gehört habe: Danny Rose wurde beleidigt, als er am Ende des Spiels verwarnt wurde“, sagte Teamchef Gareth Southgate. Aus seiner Sicht gebe es keine Zweifel. „Das ist nicht zu akzeptieren“, betonte Southgate. Montenegros Teamchef Ljubisa Tumbakovic erklärte, keine diesbezüglichen Fangesänge vernommen zu haben. Erneut darauf angesprochen meinte Tumbakovic, dass er keinen Grund sehe, weiter darüber zu reden. Europas Fußball-Union UEFA hat jedenfalls schon eine Untersuchung eingeleitet. Der Fall wird am 16. Mai in der Disziplinarkammer behandelt. In den Anklagepunkten gegen den montenegrinischen Verband stehen neben rassistischem Verhalten seiner Fans auch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und andere Verfehlungen der Zuschauer.