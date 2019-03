Jacken in Fügener Lokal aus Garderobe gestohlen

In zwei Jacken waren auch Tirol-Skicards

So stahl am 10. März eine Frau eine Jacke der Marke Wearcolour im Leopardenmuster. Am 16. März schlug dann ein unbekannter Mann zu. Er entwendete eine Damenjacke der Marke Crevid in schwarz mit violetten Details sowie violettem Innenfutter. Nur wenige Stunden später erbeuteten am 17. März gegen 1.25 Uhr eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann zwei Jacken aus der Garderobe. Bei den Jacken handelt es sich um eine Herrenjacke der Marke Quicksilber in schwarz sowie um eine Damenjacke der Marke Armada in rostbraun. In beiden Jacken befand sich auch eine Tirol-Skicard.