Dubiose Geschäfte mit hochansteckenden Tieren

„Das Pferd hat noch eine Frist von ein paar Tagen, dann wird es geschlachtet!“ Solche dramatischen Aufrufe in sozialen Medien rühren viele Menschen. „Auch wir haben die Tiere über Facebook bei einem Schlachtpferdevermittler gekauft“, erzählt Ursula Haller aus St. Stefan ob Stainz. „Aus purem Mitleid, weil es hieß, sie würden sonst getötet.“ Doch das Pferd, das sie nahm, zeigte schon bei der Ankunft „Symptome eines schwerkranken Pferdes“ - im Endeffekt war es Krebsverdacht am Auge. Und alles in allem, so Haller, hätten sieben Pferde aus Deutschland Dutzende hier, in verschiedenen Ställen, mit der brandgefährlichen Druse angesteckt! Der Transporter sei zu allem Überdruss wie eine Bakterienschleuder durchs Land gefahren. Die Tierfreunde („viele Pferde haben schrecklich ausgeschaut, konnten kaum vom Transporter kriechen“) sind schockiert, vermuten hinter der Hilfe für arme Schlachtpferde ein beinhartes Geschäftsmodell.