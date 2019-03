Riesenbabys krabbeln wieder am Prager Fernsehturm

Zehn riesige Baby-Skulpturen des tschechischen Künstlers David Cerny kehren an den Prager Fernsehturm zurück. Arbeiter seilten sich am Samstag wie Bergsteiger an der Fassade des 216 Meter hohen Sendeturms ab, um die erste der 120 Kilogramm schweren Figuren zu installieren. Zahlreiche Schaulustige sahen bei dem Einsatz in schwindelerregender Höhe zu.