Start zur großen Schnäppchenjagd

Ein Beispiel: Das Leitner Thermalhotel Loipersdorf bietet drei Übernachtungen für zwei Personen an, mit Ganztageseintritt in die Therme inklusive Fun-Park und Sonnensauna, Frühstücksbuffet, Mittagssnack mit Suppe und Salat und Fünf-Gänge-Wahlmenü am Abend. Normalpreis: 886 Euro, Auktions-Startpreis: 443 Euro!