ÖSV-Adler landen im Teambewerb auf Platz fünf

Nicht wie erhofft mit einem Podestplatz hat sich Österreichs Skisprung-Mannschaft im letzten Teambewerb der Saison am Samstag auf der Skiflug-Schanze in Planica verabschiedet: Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Daniel Huber und Stefan Kraft belegten nur Rang fünf, auf die drittplatzierten Slowenen fehlten 87,3 Punkte. Der Sieg ging erstmals bei einem Team-Skifliegen an Polen vor Deutschland.