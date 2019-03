Mit Malaria infiziert: Wie sicher ist unser Blut?

Lebenslange Sperre für erkrankte Spender

Wie ist die Situation speziell bei Malaria? Dr. Jungbauer: „Personen, die an Malaria erkrankt, in einem Malariagebiet geboren oder aufgewachsen sind oder sich dort mehr als sechs Monate lang ständig aufgehalten haben, dürfen lebenslang nicht Blut spenden. Durch die Maßnahmen liegt das Restrisiko einer Malariaübertragung durch Blut in Österreich bei eins auf viele Millionen Transfusionen.“