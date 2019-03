Megadeth: 35 Jahre im Dienste des Thrash Metal

Geboren aus Hass

Von „Killing Is My Business… And Business Is Good!“ über „Hangar 18“, „The Conjuring“ und „In My Darkest Hour“ bis hin zu „Skin O‘ My Teeth“, „Symphony Of Destrucion“ oder dem immer noch recht aktuellen „Dystopia“ bleiben für den Thrash-Maniac keine Wünsche offen. Gewiss - nach Metallica und Slayer ist und bleibt Megadeth die drittwichtigste Band für das brachiale Subgenre. Angelehnt an die Songs ist es folgerichtig nur passend, dass die Band selbst auch aus Hass und Rachegelüsten entstand. Bekanntermaßen begann die Karriere des Kaliforniers als Gitarrist bei Metallica, bis er sich - nachdem er einen erklecklichen Anteil an später erfolgreichen Songs geschrieben hat - mit James Hetfield und Lars Ulrich verwarf und daraufhin eine Band gründete, die schneller und aggressiver sein solle, als seine ursprüngliche Spielwiese. „Ich hatte damals keine klare Vision“, erinnert sich Mustaine überraschend gut gelaunt im „Krone“-Interview zurück, „ich war einfach wütend und wollte Rache üben.“