Freie Fahrt für Blaulicht-Helfer auf Autobahnen

Solange sie mit Blaulicht zu ihren gefährlichen Einsatzorten in den Bergen oder am Wasser brausten, durften sie ohne Autobahn-Vignette unterwegs sein. Doch auf der Rückfahrt galt für die freiwilligen Helfer bisher die „Pickerlpflicht“. Und so flatterten bei den Organisationen immer wieder Ersatzvignettenstrafen von 150 Euro ins Haus. Heinrich Brandner, Präsident der Österreichischen Wasserrettung, prangerte diese Groteske in der „Krone“ an: „Auf Festen sammeln unsere Freiwilligen Spenden. Und dann müssen wir Strafe zahlen, weil wir ohne Vignette unterwegs sind.“