Strache kontert „niederträchtige Attacke“

„Fast jeder Terrorist war ein Moslem“

Strache schreckt in seiner Rechtfertigung wenige Tage nach dem blutigen Massaker an 50 Muslimen in Christchurch auch nicht davor zurück, erneut ein altes Zitat des CDU-Politikers Heinrich Lummer zu verwenden: „Nicht jeder Moslem ist ein Terrorist, aber fast jeder Terrorist in den letzten zehn Jahren in Europa war ein Moslem.“