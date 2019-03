Deutschland stolpert ins Länderspieljahr 2019

Ein Traumstart ins neue Länderspieljahr sieht anders aus: Deutschland hat sich am Donnerstagabend im Freundschaftsspiel gegen Serbien zu einem 1:1 gemüht. Frankfurt-Legionär Luka Jovic brachte die Gäste aus Serben in der zwölften Minute mit 1:0 in Führung. Leon Goretzka glich in der 69. Minute für die Hausherren aus und verhinderte so zumindest Schlimmeres.