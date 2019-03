Neuer Gratis-Shuttelbus bringt Gäste zum Donauturm

20 Personen passen in ein Fahrzeug

Damit der Turm, der 17.600 Tonnen auf die Waage bringt, künftig leichter für Besucher zu erreichen ist, gibt es ab 1. April ein kostenloses E-Bus-Shuttle. Dieses wird von den U-Bahn-Stationen Alte Donau (U1) und Neue Donau (U6) im 15-Minuten-Takt unterwegs sein, kündigte Blaguss an. Die Fahrt wird fünf Minuten dauern, bis zu 20 Personen passen in ein Fahrzeug. Bis dato ist das höchste Bauwerk Österreichs am besten mit der Buslinie 20A zu erreichen.