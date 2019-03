Schiller: Mit leisen Tönen entspannt zum Erfolg

Mit „Morgenstund“ hat von Deylen ein Album produziert, das den klassischen Schiller-Sound mitbringt und trotzdem neue Wege geht. Auf der Platte findet sich erstmals ein Gitarrensolo (von Scott McKeon), und es sind orientalische Einflüsse zu hören. Dafür hat von Deylen mit dem Santur-Meister Pouya Sarai zusammengearbeitet. Klänge des persischen Hackbretts finden sich in den Liedern „Das Goldene Tor“ und „Berlin Tehran“ wieder. Das Titellied „Morgenstund“ hat er zusammen mit Nena aufgenommen, die er als „wunderbare Traumwelten-Bürgerin“ beschreibt. Träumen, Sehnsucht, Romantik, Freiheit, Ankommen - die 16 Lieder, an denen auch Genesis-Legende Mike Rutherford und die britische Sängerin Rebecca Ferguson mitgewirkt haben, seien eine Hommage an das Leben, so von Deylen.