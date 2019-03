Lambchop: Unkonventionell und entrückt

Medien und ihre zugegeben disperse Wirkung auf die heutige Gesellschaft machen einen erklecklichen Anteil an der inhaltlichen Ausrichtung des neuen Albums aus. Etwa durch den Song „The News Isn’t So You Anymore“, der auf Sensationsheischerei und alternative Fakten abzielt. „So funktioniert die Welt momentan leider. Weltweit stehen wir in der Kultur des Zusammenlebens vor herausfordernden Zeiten. Je älter ich werde, umso mehr befasse ich mich mit solchen Themen. Durch die Sozialen Medien ist es heute vielen Menschen kaum noch möglich, echte Nachrichten von alternativen Fakten zu unterscheiden. Es ist auch nicht möglich, die über uns hereinbrechende Informationsflut vernünftig verarbeiten zu können. Es ist eine verdammte Herausforderung und ich versuche selbst, jeden Tag so gut wie möglich in Form zu bleiben.“ All diese Themen reichert Wagner mit gewohnt unkonventioneller Instrumentierung an. Pedal-Steel-Gitarren hier, Mundharmonika dort. Loungige Piano-Parts mischen sich mit Jazz-Anklängen und einer fast extraterrestrisch anmutenden Direktheit im Sinne experimenteller Stimmverzerrung. Aus allen Ecken und Poren trieft der Autotune-Sound, den man sonst eher aus dem Cloud- und Trap-Bereich kennt.