Kogler ist grüner Spitzenkandidat für die EU-Wahl

Kogler bekam bei dem Kongress in der Expedithalle am Kulturareal der früheren Ankerbrotfabrik in Wien-Favoriten 216 von 223 abgegeben Stimmen, vier Stimmen waren ungültig. „Ja, ich nehme die Wahl an. Ich setze auf euch. Ich werde mir nicht jeden Finger ausreißen, aber ziemlich viele. Das erwarte ich auch von der Bewegung“, sagte er nach Bekanntgabe des Ergebnisses.