Bikergang besuchte Kanzler Kurz vor Büro

Volle Fahrt voraus: Das Stunt-Team rund um die Bikershow „Masters of Dirt“ (MOD) trifft am Ballhausplatz ein. Viele Touristen wundern sich über den Auftritt. Im Regierungsviertel ein seltener Anblick, so eine Motorradbande. Gründer Georg „Georgie“ Fechter erklärt die Beweggründe: „Wir sind die wildeste Bikergang der Welt, die keine illegalen Aktivitäten macht, sondern das Publikum seit 15 Jahren mit Entertainment verblüfft“, scherzt er. In seiner Zeit als Staatssekretär war Sebastian Kurz als einziger Politiker bei einer Show zu Gast: „Auch deshalb ist die Einladung eine große Ehre für uns“, so Fechter.