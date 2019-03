„Eine Schlacht bis zum Schluss“

Eisbullen blitzten zum vierten Mal in zwölf Eishockeyliga-Jahren beim Viertelfinal-Start ab. Stürmer Ryan Duncan ist auf alles gefasst, will freilich gleich am Freitag zu Hause zurückschlagen. Dabei das Motto: Die „weiße Wand“ soll stehen, Fehervars Betonmauer fallen.