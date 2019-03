IS-Fanatiker arbeitete im Sozialministerium!

Dass ein IS-Sympathisant ausgerechnet für ein Ministerium gearbeitet hat - das sorgt derzeit in ganz Österreich für Empörung. Der 20-jährige Emre K. stand für seine Taten in Wien vor Gericht. „Er hat Propaganda im Internet verschickt und Dateien hochgeladen, in denen zu Gewalt in ihrer ärgsten Form und zu Selbstmordattentaten aufgerufen wird“, so der Staatsanwalt laut „Heute“.