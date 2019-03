Teilzeit-Skifahrerin Hütter sammelt noch Kilometer

Zum ersten Mal musste die 26-Jährige Mitte Dezember eine Pause einlegen, eine MRI-Untersuchung hatte eine Knorpelfraktur an der rechten Oberschenkelrolle ergeben. Bereits beim Super-G in Lake Louise hatte sie einen Stich im rechten Knie verspürt, bestritt danach aber auch noch den Super-G in St. Moritz. Die WM war zu diesem Zeitpunkt nicht in Gefahr, die Pause wurde mit fünf Wochen angegeben. Hütter wollte bereits Anfang Jänner in St. Anton wieder fahren, allerdings fielen die Rennen dem Schnee zum Opfer. In Cortina und Garmisch trat sie an, zog sich dort aber bei einem Sturz in der Abfahrt einen Innenbandeinriss im rechten Knie, sowie einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Die Welt-Titelkämpfe in Aare waren damit für sie Geschichte. Das neuerliche Comeback war für Sotschi geplant, dort fand witterungsbedingt aber kein Rennen statt. Daher brachte es die Gewinnerin von zwei Weltcups nur auf neun Rennen, bester Platz war ein zweiter im Dezember in der Abfahrt von Lake Louise.