„Sekiro: Shadows Die Twice“ im Launch-Trailer

„Sekiro: Shadows Die Twice“, der neueste Titel der „Bloodborne“- und „Dark Souls“-Schöpfer von FromSoftware, lässt Gamer ab dem 22. März auf PC, PS4 und Xbox One in eine dunkle Welt voller gewaltiger Feinde eintauchen. Um diese zu besiegen, gilt es als „Einarmiger Wolf“ ein Arsenal an tödlichen Ausrüstungen, Ninja-Fähigkeiten und Nahkämpfen zu kombinieren. Den Launch-Trailer gibt es hier zu sehen.